В Британии заявили о неожиданной активности в Арктике

За последние пять лет скорость приближения северного магнитного полюса к территории России замедлилась до 25 километров в год, сообщает Independent со ссылкой на экспертов.

Активность зафиксирована в высоких широтах Арктики. В XVII—XX веках точка перемещалась от побережья Канады в сторону Сибири со скоростью около 10—15 километров в год. В 1990-х годах она резко ускорилась до 55 километров в год. Это делает прогнозирование магнитного поля Земли еще сложнее.

Магнитные полюса Земли представляют собой условные точки, в которых силовые линии магнитного поля планеты пересекают ее поверхность под прямым углом. Магнитные полюса не совпадают с географическими и могут менять свое положение.