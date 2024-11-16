Apple признала официально устаревшими два культовых iPhone

Apple обновила список винтажных и устаревших товаров на своем веб-сайте, добавив несколько старых моделей iPhone и Apple Watch. Теперь iPhone 6s Plus и iPhone XS Max классифицируются как «винтажные» во всем мире. Это означает, что Apple и авторизованные сервисные службы Apple могут предлагать ремонт этих устройств, но только при наличии запасных частей. Об этом сообщает издание MacRumors.

Обратите внимание, что iPhone 6s Plus с 32 ГБ оперативной памяти уже был классифицирован как «устаревший» до сегодняшнего дня. Ожидается, что модели iPhone XS и iPhone 6s меньшего размера также будут добавлены в список «винтажных» в будущем.

Кроме того, Apple Watch Series 2 из алюминия и нержавеющей стали теперь классифицируются как «устаревшие» во всем мире, но высококачественная модель Series 2 с керамическим корпусом пока не добавлена в этот список. Устройства, которые считаются «устаревшими», больше не подлежат ремонту в Apple или у авторизованного поставщика услуг Apple, за исключением замены батареи MacBook сроком до 10 лет.

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iPhone 6s и iPhone 6s Plus представляют собой девятое поколение iPhone, анонсированное в 2015 году. Их сменили iPhone 7 и iPhone 7 Plus в 2016 году, а выпуск был прекращен с анонсом iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR в 2018 году.