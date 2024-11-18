Ученые объяснили сокращение запасов пресной воды в мире

Запасы пресной воды мире резко сократились с 2014 года, говорится в докладе международной группы ученых.

© Мир 24

Исследователи проанализировали данные орбитальных наблюдений с 2015 по 2023 гг. Собранная спутниками NASA информация показала, что что средний объем пресной воды, включая реки, озера и подземные источники, на 1200 кубических километров ниже аналогичного показателя в 2002-2014 годы.

По мнению ученых, сокращение мировых запасов пресной воды началось с масштабной засухи в Бразилии, за которой последовала серия крупных засух в Азии, Австралии, Южной Америке, Северной Америке, Европе и Африке.

Отмечается, что повышение температуры воды в тропической части Тихого океана вызвало сдвиги в атмосферных струйных течениях, в результате чего изменился характер осадков по всему миру – их перестало хватать для пополнения запасов пресной воды.

Ученые отмечают также, что длительные перерывы между интенсивными осадками вызывают высыхание и твердение почвы. Это уменьшает количество воды, которое впитывает земля во время дождей.

Глобальное потепление будет способствовать дальнейшему истощению пресных вод на Земле, резюмирует издание Surveys in Geophysics.

Ранее специалисты Всемирной метеорологической организации ООН заявили, что засуха 2023 года вызвала обмеление 50% мировых рек и крупнейшее за 50 лет таяние ледников.