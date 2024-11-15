Получены новые данные исследования грунта с обратной стороны Луны

Миссия «Чанъэ-6» в июне 2024 года доставила на Землю 1,9 кг лунного грунта с обратной стороны Луны. Результаты анализа образцов опубликовали в журнале Nature.

Ранее образцы, собранные НАСА в рамках миссий «Аполлон», были с видимой стороны Луны, они датировались возрастом более 3 млрд лет.

Исследователи изучили 108 фрагментов базальта, содержащихся в двух небольших образцах грунта. Большинство фрагментов образовались около 2,8 млрд лет назад и имеют вулканическую породу. Однако один фрагмент образовался около 4,2 млрд лет назад.

Наличие вулканов на обратной стороне Луны было выявлено впервые. Ученые задаются вопросом, почему Луна сохраняла расплавленное состояние на протяжении миллиардов лет.

Анализ также показывает, что грунт с «Чанъэ-6» практически лишен радиоактивных элементов, которые встречались в образцах «Аполлона», что тоже вызывает много вопросов.

«Обратная сторона Луны отличается от видимой своей топографией, более толстой корой, распределением базальта, а также меньшим содержанием тория (радиоактивного элемента). Эти различия остаются загадкой и требуют изучения», — сказал Цю-Ли Ли, один из авторов исследования.

Китайское национальное космическое управление планирует предоставить доступ к образцам зарубежным ученым через два года.

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