Британские ученые из Оксфордского университета раскрыли, какой вид может стать доминирующим на Земле, если человеческая цивилизация исчезнет. Это осьминоги.

Эксперты заявили, что морские беспозвоночные обладают необходимыми «физическими и умственными качествами» для захвата планеты. Они обладают высоким интеллектом, являются ловкими и любознательными и способны общаться между собой.

Долгое время возможными «преемниками» человека считались приматы. Но они уязвимы для тех же угроз, что и люди. В критической ситуации они, вероятнее всего, столкнутся с теми же проблемами и тоже вымрут. Головоногие моллюски, по словам биологов, находятся в более выгодном положении.

«Осьминоги – одни из самых умных, легко приспосабливающихся и находчивых существ на Земле. Их способность решать сложные задачи, манипулировать объектами и даже маскироваться с потрясающей точностью позволяет предположить, что при благоприятных условиях они могли бы эволюционировать в цивилизационный вид», – подчеркнул автор теории профессор Тим Коулсон.

Исследования показали, что осьминоги способны отличать реальные объекты от виртуальных, решать головоломки, использовать сложные инструменты с помощью щупалец и адаптироваться к самым разным условиям, от глубоководных впадин до прибрежных вод. Кроме того, они умеют охотиться на разнообразную добычу: моллюсков, креветок, омаров, рыбу, акул и даже птиц. Все это повышает их шансы на успешное выживание и размножение.

Осьминоги обитают в воде, но способны в течение 30 минут выживать на суше. Ученые предположили, что за миллионы лет эволюции они смогли бы выработать свои собственные методы охоты на открытом воздухе – например, создать дыхательное снаряжение, похожее на акваланг, сообщает The Daily Mail.

Эксперты подчеркнули, что это лишь теория. Невозможно предсказать, как будет эволюционировать тот или иной вид на протяжении миллионов лет.

«Но смогут ли осьминоги заменить людей, а возможно, и приматов, если они вымрут? Абсолютно», – подчеркнул профессор Коулсон.

Ранее ученые назвали причину сокращения населения Европы в каменном веке. Это была эпидемия чумы.