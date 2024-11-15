Google прекратит показывать политическую рекламу в ЕС

Google заявила о решении прекратить показывать политическую рекламу в Европейском Союзе, начиная с октября 2025 года. Это связано с введением нового правила, регулирующего прозрачность и таргетинг политической рекламы. В компании пояснили, что новые требования создают юридические неопределенности и значительные сложности для рекламодателей и платформ, поскольку они касаются слишком широкого понятия политической рекламы.

Помимо отказа от показа политических объявлений, Google также объявила, что запрещает размещение таких материалов на YouTube в странах ЕС. Компания объясняет, что аналогичные изменения уже были введены в Канаде, Франции и Бразилии, где она также приостановила распространение политической рекламы.

Этот шаг Google связан с повышенным вниманием со стороны европейских властей к рекламным технологиям компании.

В Google отмечают, что окончательные указания по новому законодательству могут поступить лишь в конце 2025 года, что еще более усложняет реализацию изменений в рекламе.