Китай начал тестирование создания кирпичей из лунного грунта

Китай отправит в космос эксперимент, в рамках которого будет проверено, можно ли строить лунную базу из кирпичей, сделанных из местной почвы. Этот эксперимент — часть программы Китая по созданию постоянной базы на Луне к 2035 году.

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Для этого в космос отправятся образцы кирпичей, изготовленных из материалов, схожих по составу с лунной почвой. Исследования будут проводиться на китайской космической станции Тяньгун, и их цель — оценить, насколько такие строительные материалы выдерживают экстремальные условия на Луне, такие как космическое излучение, большие перепады температур и лунные землетрясения.

Ученые из университета в Ухане, разработавшие прототипы кирпичей, используют такие материалы, как базальт, чтобы имитировать лунную почву. Эксперимент продлится три года, с ежегодным возвращением образцов для анализа. Ожидается, что такие кирпичи будут в три раза прочнее обычных, а их изготовление непосредственно на Луне позволит значительно снизить расходы на строительство.

Помимо разработки кирпичей, китайские ученые также работают над роботами-3D-принтерами для строительства на Луне, которые могут создавать конусообразные структуры.