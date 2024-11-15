В Роскомнадзоре ответили на новости об ускорившемся YouTube

В подведомственном Роскомнадзору центре заявили, что не наблюдают изменений в качестве работы YouTube. Об этом сообщает «Коммерсант».

Вечером 14 ноября российские пользователи YouTube сообщили, что сервис начал работать без ограничений. Пользователи уточняли, что YouTube-видео быстро загружаются с использованием мобильного интернета, но с Wi-Fi всё по-прежнему грузится медленно.

В Центре мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) заявили «Коммерсанту», что упоминавшийся в новостях о работе YouTube сервис GlobalCheck предназначен для проверки доступности IP-адресов и сайтов. Этот сервис определяет, заблокирован ресурс или нет, но не проверяет качество работы сайтов.

В Кремле прокомментировали работу YouTube

При этом на момент выхода материала приложение YouTube работало у корреспондента «Коммерсанта» без сбоев через мобильный интернет.