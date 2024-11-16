«Жидкие магниты» удалось создать по-новому

В недавней работе ученые из Университета Бирмингема впервые создали новый материал с характеристиками квантовой спиновой жидкости, открывая новые горизонты для изучения квантовых состояний вещества.

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Используя специализированные приборы на британском источнике нейтронов и мюонов ISIS и Diamond Light Source, команда из Бирмингема смогла показать, что новый материал с открытой каркасной структурой может настраивать взаимодействие между ионами металла рутения, обеспечивая новый путь к «квантовому спиновому состоянию жидкости Китаева».

Опубликованное в Nature Communications, исследование стало важным шагом в разработке квантовых материалов с свойствами, которые противоречат классической физике. Хотя такие «жидкости» были теоретически описаны, их никогда не удавалось экспериментально создать.

Используя специализированные приборы, такие как ISIS Neutron and Muon Source, команда показала, как материал на основе рутения с открытой структурой может настраивать магнитные взаимодействия, приближая состояние квантовой спиновой жидкости к реальности.