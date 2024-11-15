Проведен анализ грунта, доставленного с обратной стороны Луны

Планетологи провели первый анализ проб грунта, доставленных зондом "Чанъэ-6" с обратной стороны Луны, и обнаружили в них вулканические породы, чей возраст составляет около 2,8 млрд. лет.

Это свидетельствует о неожиданно длительной активности вулканов в этом регионе спутника, пишут ученые в статье, опубликованной в журнале Nature.

"Проведенный нами анализ пород с "Чанъэ-6" показал, что пик вулканической активности в месте посадки зонда случился неожиданно недавно, порядка 2,8 млрд. лет назад. Вкупе с изотопным составом лунных базальтов, это говорит о том, что вулканическая активность в лунных морях на обратной стороне Луны продолжалась как минимум 1,4 млрд лет, несмотря на малое количество генерирующих тепло элементов в местной лунной мантии", - говорится в исследовании.

К такому выводу пришла группа китайских планетологов под руководством профессора Института геологии и геофизики КАН в Пекине (Китай) Ли Цюли при изучении образцов лунных пород, которые были собраны летом 2024 года в кратере Аполлон на обратной стороне Луны миссией "Чанъэ-6". Эти пробы лунного грунта представляют собой особый интерес для ученых, так как изучение приблизит нас к пониманию того, почему облик и структура видимой и обратной стороны спутника Земли заметным образом отличаются.

Одной из причин этого, как предполагали в прошлом многие астрономы, является то, что активность вулканов продолжалась разное время, а также протекала принципиальным образом и на той, и на другой стороне Луны. Для проверки этой теории профессор Ли Цюли и его коллеги случайным образом отобрали четыре сотни фрагментов лунных базальтов из кратера Аполлон и всесторонне изучили их химический и изотопный состав.

Проведенные учеными замеры долей двух изотопов, свинца-206 и свинца-207, показали, что большинство изученных фрагментов минералов возникло относительно недавно, около 2,8 млрд лет назад. Это открытие стало неожиданностью для ученых, так как другие проведенные ими замеры указывают на то, что лавы вулканов в данном регионе Луны содержали в себе относительно мало тория, урана и прочих нестабильных элементов, разогревающих недра планет и способствующих переносу тепла к их поверхности.

Ученые также обнаружили следы древних извержений лунных вулканов, которые происходили примерно 4,1 млрд. лет назад. Подобные датировки, как отмечают профессор Ли Цюли и его коллеги, в целом совпадают с тем, как долго длилась вулканическая активность на видимой стороне Луны. Это позволяет использовать существующие подходы по определению возраста кратеров и разных регионов на поверхности видимой стороны спутника Земли для получения аналогичных оценок для объектов на ее обратной стороне, подытожили ученые.

О миссии "Чанъэ-6"

Китай осуществил в начале мая этого года запуск автоматической космической станции "Чанъэ-6", чтобы впервые в истории собрать образцы грунта с обратной стороны Луны. Местом посадки на обратной стороне Луны выбран кратер Аполлон, расположенный в бассейне Южный полюс - Эйткен. В начале июня "Чанъэ-6" стартовал с обратной стороны Луны с образцами грунта и успешно доставил их на Землю после посадки капсулы на территории автономного района Внутренняя Монголия на севере КНР.