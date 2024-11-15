Американский бренд спортивной одежды и обуви Nike впервые напечатал кроссовки на 3D-принтере. Соответствующий материал публикует Highsnobiety.

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Речь идет о модели Nike Air Max 1000. Данный фасон был изготовлен совместно с компанией Zellerfeld, занимающейся 3D-печатью и известной производством кроссовок в футуристическом стиле для таких марок, как Kidsuper и Louis Vuitton.

При этом на данный момент Nike не делал заявлений о том, когда указанная обувь поступит в продажу и поступит ли вообще.

«Для меня как для новатора самое интересное в Air Max 1000 — это новые решения, которых мы можем достичь с помощью производства нового уровня», — отметил директор по инновациям марки Джон Хук.

В феврале сообщалось, что кроссовки Nike Cortez 1972 года выпуска вновь стали трендом благодаря знаменитостям.