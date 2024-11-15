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Учёные выяснили, какие города больше всего выбрасывают парниковые газы

Наибольшее количество парниковых газов, которые способствуют изменению климата, выделяют города в Азии и Соединённых Штатах.

Названы города, которые больше всего выбрасывают парниковые газы
© ТАСС

Возглавил список Шанхай, пишет Associated Press со ссылкой на исследование Climate Trace.

Объём парниковых газов здесь превышает показатели Колумбии или Норвегии.

Далее идут Токио, Нью-Йорк и Хьюстон, на пятом месте — Сеул.

С 11 по 22 ноября в Баку проходит 29-я сессия Конференции ООН об изменении климата (COP29).

В ней принимают участие около 80 глав государств и правительств.

Наука и техника
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Шанхай
Сеул
Баку
Нью-Йорк
Колумбия
Норвегия