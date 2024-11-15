Библиотека Rutube увеличилась до 275 млн видео

Библиотека национального видеохостинга Rutube значительно выросла за последние четыре года и достигла 275 млн видео.

Об этом сообщили в пресс-службе платформы.

"Библиотека видео за последние четыре года увеличилась до 275 млн, вместе с тем выросла и аудитория. Ежемесячный показатель в октябре достиг 67,1 млн пользователей, а максимальный дневной в ноябре - 14,3 млн (по данным Mediascope)", - сообщили в пресс-службе.

Платформа уже предлагает пользователям и авторам контента такие инструменты как электронный кошелек, улучшенную систему поиска, возможность переноса контента с других платформ, донаты, эмбедную сеть и другое.

"В планах Rutube - запустить поиск видео не только по названиям, но и по смыслу, а также персонализировать короткие видео, интегрировать разные форматы и добавить систему учета оценок и отзывов, которые повысят качество рекомендаций", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, скоро будет запущен проект "Станция талантов" с московским метрополитеном, который поможет поддержать начинающих артистов.

14 ноября прошло мероприятие для блогеров и журналистов "Rutube. Перезагрузка", посвященное 18-летию национального видеохостинга. Всего мероприятие посетили более 800 блогеров, среди которых Ваня Дмитриенко, Прохор Шаляпин, Роман Каграманов и другие.