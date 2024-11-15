В Великобритании нашли рукоять римского ножа в форме гладиатора

Археологи обнаружили в Англии редкую рукоятку римского ножа в форме фигуры гладиатора. Ее возраст оценили в 2000 лет.

© Мир 24

Артефакт, изготовленный из медного сплава, изображал борца в шлеме и со щитом. Ученые определили, что это гладиатор-секутор – они носили тяжелую броню и специализировались на ближнем бое против ретиариев, использовавших сети и трезубцы.

Ученые также отметили, что гладиатор был левшой. Леворукие бойцы в Риме считались невезучими, хотя некоторых специально учили пользоваться левой рукой, чтобы дать преимущество в поединке. Возможно, фигурка представляла не абстрактного воина, а конкретного человека.

Артефакт обнаружили в реке в Корбридже. Там находилось римское поселение. Его основали в 79 году и использовали до тех пор, пока римляне не покинули территорию Британии. Неподалеку от поселения располагался Вал Адриана – оборонительное укрепление, построенное в 122-128 годах.

В Древнем Риме гладиаторские бои являлись одним из самых популярных зрелищ. Бойцами обычно являлись рабы или осужденные преступники. Такие игры проводились по всей империи со 105 года до нашей эры по 404 год нашей эры, сообщает Live Science.

Ранее сообщалось, что британские археологи нашли под городом Петра в Иордании тайную гробницу и чашу из фильма об Индиане Джонсе. Также были найдены 12 человеческих скелетов.