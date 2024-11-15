Открыт новый вид геккона

Российско-иранская группа исследователей открыла новый вид листопалого геккона Asaccus authenticus sp. nov., обитающего на юге Ирана. Он отличается удлиненными конечностями и передней частью головы, сообщила пресс-служба Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.

Листопалый геккон назван так за внешнее сходство подпальцевых пластин с формой листа гинкгового дерева. Это третий по разнообразию видов род гекконов, обитающий в регионе (Аравия, Ближний и Средний Восток).

"Во время полевых исследований на юге Ирана российско-иранская команда ученых обнаружила новую популяцию Asaccus в прибрежных горах Персидского залива недалеко от города Бандар-э-Джаск (провинция Хормозган). <…> Анализ морфологических и молекулярных данных подтвердили, что найден новый вид представитель гекконов этого рода", - уточнили в вузе.

Новый вид отличается удлиненными конечностями и передней частью головы, а также мелкими спинными бугорками округлой формы.

"Найденный геккон был назван Asaccus authenticus, видовой эпитет в переводе с латыни значит "подлинный, оригинальный, аутентичный", что подчеркивает его обособленное от остальных представителей рода положение на филогенетическом дереве", - пояснил научный сотрудник Зоологического музея МГУ, герпетолог Роман Назаров, чьи слова приводятся в сообщении.

Результаты работы опубликованы в журнале Zootaxa.