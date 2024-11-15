В интерфейсе приложения Google Maps сменили акцентный цвет

Google Maps проводит небольшие, но заметные изменения в дизайне, заменив привычный синий акцент на бирюзовый по всему приложению, пишут СМИ. Новый цвет уже виден на таких элементах, как нижняя панель, а также на иконках для маршрутов и местоположения.

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Недавние скриншоты подтверждают это изменение, которое затронуло такие кнопки, как «Маршрут», «Начать» и другие в карусели. Этот переход к бирюзовому оттенку является отклонением от традиционной цветовой палитры Google, включающей синий, красный, желтый и зеленый. Причины выбора этого более приглушенного цвета пока не ясны, Google не прокомментировал решение.

Также стоит отметить, что в Google Maps для Android по-прежнему нет динамического изменения цвета, которое подстраивает схему под настройки системы.