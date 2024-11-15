Northrop Grumman перенесла запуск миссии по обслуживанию спутника

Американская военно-промышленная компания Northrop Grumman перенесла на 2026 год запуск миссии Mission Robotics Vehicle (MRV) по обслуживанию спутника на околоземной орбите. Об этом сообщает издание SpaceNews.

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Оснащенный парой роботизированных рук космический аппарат будет заниматься обслуживанием геостационарных спутников, располагающихся на высоте более 36 тысяч километров над поверхностью Земли. Это позволит продлить срок службы геостационарных спутников.

В марте издание сообщало, что Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США и Военно-морская исследовательская лаборатория Соединенных Штатов планируют в 2025 году отправить на околоземную орбиту робота-спутника MRV, который доставит и прикрепит к другому космическому аппарату электрооптический датчик.

В апреле 2020 года корпорация Northrop Grumman рассказала, что транспортное средство Mission Extension Vehicle 1 (MEV-1), состыковавшись с телекоммуникационным спутником Intelsat 901, находившимся на орбите захоронения, провело серию маневров по перемещению последнего на геостационарную орбиту.