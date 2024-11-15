В России обнаружили останки древнего бизона

В Сунтарском районе Якутии обнаружили голову древнего бизона. Необычную находку обнаружил местный житель.

Как пишет ЯСИА, житель Сунтарского района работал на погрузчике и наткнулся на необычные останки. Прежде всего ему в глаза бросились рога животного, а также зубы. Степан Кардашевский сфотографировал находку и отправил фотографии в Академию наук Якутии.

Ученые подтвердили, что найденные останки принадлежат древнему бизону, поскольку хорошо сохранились зуба и голова в целом. Научный сотрудник Академии наук Станислав Колесов также отметил, что останки древних животных стали находить чаще. И пообещал, что ученые отдела мамонтовой фауны приступят к исследованию найденного бизона.