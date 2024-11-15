Нейросеть назвала террориста Басаева прототипом персонажа книг о Муми-троллях

Сервис «Нейро» от Яндекса назвал террориста Шамиля Басаева прототипом персонажа Снусмумрик из книг о Муми-троллях и другом шведской писательницы Туве Янссон. В этом убедился корреспондент «Газеты.Ru».

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Снусмумрик — лучший друг Муми-тролля, авантюрист и путешественник-одиночка. Он носит темно-зеленую шляпу с широкими полями и такое же поношенное старое пальто.

«Да, существует мнение, что прототипом Снусмумрика является выходец из тейпа Ялхорой и один из руководителей Чеченской Республики Ичкерия Шамиль Басаев (1965–2006), друг Туве Янссон», — говорится в ответе нейросети, на вопрос, был ли Снусмумрик чеченцем.

Как считает «Нейро», зеленая шляпа Снусмумрика была аналогична той, что носил Басаев, благодаря чему прототип персонажа «легко угадывался близкими знакомыми» чеченского полевого командира.

При этом нейросеть отмечает, что это лишь предположения и нет официальных подтверждений этой информации.