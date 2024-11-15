Китай показал презентацию с клоном американской Starship

Китайская корпорации аэрокосмической науки и технологий на авиакосмическом салоне Airshow China 2024 в городе Чжухай (Китай) представила видеопрезентацию клона американской многоразовой ракеты Starship.

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Об этом сообщает издание SpaceNews.

«Главный подрядчик Китая в космической сфере представил концепцию полностью многоразовой ракеты, напоминающей Starship компании SpaceX, призванную поддержать его самые грандиозные амбиции в космосе», — говорится в публикации.

Новая концепция ракеты Long March 9 предполагает, что у ее первой ступени будут решетчатые рули. Захват ступени планируется осуществлять при помощи механических рук. Показанное в китайской анимации напоминает последние реальные летные испытания Starship, которые успешно состоялись в октябре.

Тогда в ходе пятых летных испытаний многоразовой транспортной системы Starship удалось при помощи механического манипулятора Mechazilla поймать ее первую ступень — ускоритель Super Heavy.