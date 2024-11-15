Найдены следы доисторической экосистемы возрастом 280 млн лет

В Итальянских Альпах нашли следы целой доисторической экосистемы. При таянии льда и снега открылись слои пород со следами рептилий и амфибий возрастом около 280 млн лет.

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Находку сделали в горном массиве Вальтеллина-Ороби в Ломбардии. Следы относятся к пермскому периоду – их оставили существа, которые жили на планете до воцарения динозавров.

Первыми необычные породы заметили туристы. Клаудия Стеффенсен преодолевала каменистую тропу неподалеку от швейцарской границы и наступила на светло-серый камень со странными узорами. Приглядевшись, она поняла, что круглые рисунки с волнистыми линиями являются отпечатками чьих-то ног.

Ученые подтвердили, что следы, найденные на высоте 1700 метров над уровнем моря, принадлежали доисторическим рептилиям. Они насчитали отпечатки, по меньшей мере, пяти разных видов живых существ. Самые крупные из них при жизни достигали 2-3 метров в длину.

Следы сохранились очень хорошо – эксперты идентифицировали даже отпечатки ногтей и кожи на брюхе. Кроме того, были описаны окаменевшие фрагменты растений, семена и даже углубления от дождевых капель.

Известно, что пермский период закончился крупнейшим массовым вымиранием в истории. Ученые до сих пор не слишком много знают о существах, живших на Земле в этот период, поэтому находка представляет особенную ценность, сообщает The Guardian.

Ранее в Колумбии нашли кости самой крупной в истории «птицы ужаса». Ее высота могла превышать 3,5 метра.