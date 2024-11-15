В Египте нашли древнюю гробницу высокопоставленного чиновника

Высокопоставленный чиновник Усер и его жена Хетепхерес, жившие более 4 тыс. лет назад, были похоронены в гробнице, которую российские ученые обнаружили около пирамид Гизы в Египте, сообщила ТАСС руководитель экспедиции Института востоковедения РАН, профессор Элеонора Кормышева.

Ранее в институте сообщали, что российские ученые обнаружили на плато Гизы, в 300 м от пирамиды Хеопса, ранее неизвестное погребение, и сейчас на объекте ведутся раскопки. Гробница относится к эпохе Древнего царства, к правлению V династии египетских фараонов - то есть к III тысячелетию до нашей эры.

"Усер носил титул "Тот, которого знает царь", и это было очень почетным. Если использовать современные понятия, то он был управляющим имением, мажордомом. А Хетепхерес, его жена, скорее всего, могла быть жрицей богини Хатхор (богиня неба, любви, женственности и красоты - прим. ТАСС), как и многие другие жены чиновников фараона, которые были похоронены в Гизе. То есть, оба - очень высокопоставленные, уважаемые люди", - рассказала Кормышева.

Она пояснила, что быть захороненными на плато, рядом с фараонами и уже возведенными тогда Великими пирамидами, удавалось далеко не всем представителям египетской знати, это было возможно только по личному разрешению фараона.

"Важно понимать еще и то, что гробница довольно большая. Между тем, любой чиновник, даже высокого ранга, был бы согласен даже на небольшой склеп в этом месте", - уточнила профессор.

Руководитель экспедиции отметила, что при этом гробница Усера и Хотепхерес в более поздний период была использована повторно.

"Тот расписной саркофаг, который мы видим [через пока небольшое отверстие в стене гробницы] - возможно более позднего периода. Какого, сказать пока не получится, мы должны его сначала обследовать. И также мы не можем сказать, сохранилось ли первичное погребение [Усера и Хетепхерес], однако, под саркофагом угадывается скальный выступ, возможно, каменный саркофаг, где оно может быть", - пояснила она.

Собеседница агентства добавила, что подробнее говорить о содержимом склепа можно будет через несколько дней, когда удастся открыть вход в погребальную камеру и войти внутрь.

Об устройстве гробницы

"Представляете себе кусок сыра со множеством дырок? Так вот - примерно так же выглядит восточная часть плато Гизы, испещренная гробницами. Это огромный некрополь, исследования которого ведутся больше века. В наши дни находка нового погребального комплекса, нового захоронения - событие редкое и важное, и мы очень рады, что именно экспедиции Института востоковедения РАН довелось это сделать", - рассказал в свою очередь участник экспедиции, руководитель Центра историко-археологических исследований ИВ РАН Виктор Лебединский.

Он пояснил, что обследование египетских гробниц - процесс очень кропотливый, тщательный и трудоемкий, а потому занимает много времени.

Так, комплекс помещений, в который входит гробница Усера и Хотепхерес, был обнаружен в 2021 году. Сначала ученые обследовали большой, вырубленный в скале зал с рельефами и статуями - выяснилось, что это зал для жертвоприношений с ложной дверью, через которую, как считали в Древнем Египте, двойники умерших могут выходить в наш мир, получать принесенную жертву и возвращаться обратно. В этом же помещении была плакетка с изображениями хозяев гробницы Усера и Хотепхерес и надписями, рассказывающими о них.

Однако самого погребения на тот момент обнаружено не было.

В прошлом сезоне археологи нашли рядом с ложной дверью вход в шахту, ведущую из этого зала, но обследовать уже не успели. И только в сезоне 2024 года они расчистили ее и на глубине более 5 м обнаружили вход в погребальную камеру.

"Здесь очень важно понимать, что такой комплекс - сложный лабиринт с несколькими шахтами. Ситуацию осложняет и то, что нередко древние гробницы посещали грабители, которые могли не искать вход, а просто пробить дыру, чтобы пройти из одного помещения в другое. Сейчас работы мы ведем в нескольких местах одновременно. В том числе, ведутся раскопки в другой шахте, через которую мы планируем обследовать иную часть этого, если можно так сказать, лабиринта", - отметила Кормышева.

Канопа и слуга-двойник

Руководитель экспедиции добавила, что ученые, помимо погребальной камеры, уже обнаружили несколько очень интересных для науки предметов. Один из них находился рядом со склепом - разбитая надвое каменная канопа, то есть сосуд, куда при мумификации тела клали специальным образом обработанные внутренние органы усопшего. Пока сказать, к какому периоду он относится, невозможно - вероятно, к первому погребению.

"Канопа - находка довольно редкая, в нашей зоне работ это второй случай за все годы (почти 30 лет - прим. ТАСС)", - отметила ученый.

Другой редкой находкой, в шахте, соседней с приведшей к гробнице, стала фаянсовая фигурка ушебти в виде мумии - так называемого слуги-ответчика.

"Вчера мы нашли целую фигурку, еще есть несколько фрагментов. Считалось, что он [ушебти] будет сопровождать хозяина в загробном мире, отвечать за него, при необходимости - работать за него. Такие фигурки традиционно клали в могилу, и она очень поможет датировать объект", - пояснила Кормышева.

Об экспедиции

Российская археологическая экспедиция в Гизе была организована в 1996 году доктором исторических наук из Института востоковедения РАН Элеонорой Кормышевой при содействии Высшего Совета по делам древностей Египта (в настоящее время - Министерство древностей Египта). В зону исследований входит восточная оконечность Восточного некрополя Гизы, на которой расположены скальные гробницы представителей египетской знати, некрополь среднего класса египетского общества эпохи Древнего царства, а также кладбища и отдельные погребения Позднего периода и Птолемеевского времени.