Частичное восстановление доступа к YouTube нельзя считать официальной «разблокировкой» по решению властей, от замедления сервиса никто не отказывался, заявил НСН председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко.

В России начал восстанавливаться доступ к YouTube. Видеохостинг с вечера 14 ноября работает у всех мобильных операторов. До этого президент России Владимир Путин во время встречи с гендиректором «Мосфильма» Кареном Шахназаровым якобы пообещал разобраться с замедлением работы YouTube, пишут СМИ. Клименко подчеркнул, что этот вопрос не решается за один день, несмотря на многочисленные обращения лично к президенту.

«Я не думаю, что это как-то связано с разблокировкой. Нам бы хотелось верить в лучшее, но так это не работает. Да, безусловно, и Путину поступают жалобы, много пишут. Владимир Владимирович иногда считает нужным поручить кому-то разбираться с этой историей. Предположить, что все решилось за один день, это слишком просто. У нас сейчас нет официальных заявлений про замедление, есть история про деградацию серверов. Мы по-прежнему находимся в зоне политической неопределенности, не понимаем, что происходит. У меня YouTube работает как раньше, нельзя сказать, что стало сильно лучше. То работает, то нет», - объяснил он.

Ранее также был арестован топ-менеджер «Ростелекома» Владимир Шадрин, руководивший департаментом мониторинга и реагирования на киберугрозы Центра кибербезопасности и защиты ПАО «Ростелеком». По некоторым данным, этот центр занимается блокировкой YouTube. Клименко призвал не связывать эти события.

Шахназаров рассказал об обещании Путина разобраться с замедлением YouTube в РФ

«Я уверен, что это (восстановление доступа к YouTube, прим. НСН) никак не было связано с арестом Шадрина, это вообще другая история. Можно в это верить, но это какое-то конспирологическое мышление», - заключил собеседник НСН.

Российским разработчикам сегодня удается обходить запреты Google на копирование контента, однако сложно предсказать, как долго это будет возможно, заявил ранее глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков «Радиоточке НСН».