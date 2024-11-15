В Монголии резко сократилась площадь ледников и вечной мерзлоты

Вечная мерзлота и ледники Монголии постепенно исчезают. За последние 80 лет их площадь сократилась примерно на 40%, заявил президент страны Ухнаагийн Хурэлсух.

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Вечная мерзлота и ледники составляют 10,5% общих водных ресурсов Монголии. Исследование показало, что только в монгольской части Горного Алтая их объем существенно снизился, говорится в сообщении пресс-службы президента Монголии. Ухнаагийн Хурэлсух принял участие в 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-29) в Баку.

Ранее стало известно, что крупнейший в Монголии ледник Потанин, названный в честь русского ученого Григория Потанина, сокращается в размерах. За последние девять лет он потерял 126 метров, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию монгольского региона Баян-Улгий. Общая площадь ледника Потанина оценивается в 659 кв км, он вместе с другими ледниками питает реки региона.

В саммите в Баку приняли участие более 80 тысяч человек из 200 стран. Генсек ООН Антониу Гутерриш предупредил, что если глобальные выбросы парниковых газов в атмосферу не будут сокращены, планету могут ждать катастрофические последствия.