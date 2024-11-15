Ученые пришли к неожиданным выводам при изучении влияния 5G на мозг

Ученые из Томского государственного университета (ТГУ) обнаружили изменения в тканях головного мозга крыс под влиянием антенны 5G, сообщает ТАСС с ссылкой на Минобрнауки РФ.

Изначально специалисты не выявили отрицательного воздействия, но при детальном анализе обнаружили дисбаланс антиоксидантов и прооксидантов, отметила ведущий научный сотрудник ТГУ Наталья Кривова.

«При более подробном изучении тканей головного мозга крыс после воздействия антенны 5G было установлено значимое изменение соотношения антиоксидантов и прооксидантов», — сказала она.

Отмечается, что крысы находились под воздействием антенны в течение пяти недель, что соответствует примерно четырем годам жизни человека. Кривова пояснила, что для исследования влияния неионизирующего излучения на грызунов были выбраны крысы линии Вистар по причине их сходных с человеком реакций на различные воздействия.

Ранее сообщалось, что команда российских ученых из биотех-лаборатории Neiry стала первой в мире, кому удалось успешно подключить мозг крыс к искусственному интеллекту. Отмечается, что грызуны получили возможность отвечать на «любые» вопросы через компьютерный интерфейс.