Названа дата анонса флагманской серии Samsung Galaxy S25

Стала известна дата анонса флагманской серии Samsung Galaxy S25
Согласно последним утечкам, презентация флагманской серии Samsung Galaxy S25 состоится 22 или 23 января 2025 года.
Ранее сообщалось, что предзаказы на новые смартфоны откроются 5 января, что указывало на возможный анонс в этот же день.
Однако новые данные от двух источников предполагают, что событие Galaxy Unpacked может состояться на неделю позже.
Существуют предположения, что разница во времени между странами может сыграть роль: если презентация начнется 22 января по американскому времени, то в Южной Корее это будет уже 23 января.
Также появилась информация, что Samsung Galaxy S25 Slim, который, по слухам, планировали анонсировать позже основной линейки, может быть представлен одновременно с тремя другими моделями серии S25, включая Galaxy S25, S25+ и S25 Ultra.