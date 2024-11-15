В России разработали эффективное светоотражающее покрытие

В Минобрнауки РФ сообщили, что ученые из Белгородского государственного технического университета имени Шухова разработали новый способ получения защитно-декоративных покрытий с улучшенной светоотражающей способностью. Разработка, получившая патент, отличается от аналогов тем, что не требует дорогостоящего оборудования и спецтехники.

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Новый метод начинается с подготовки водного раствора жидкого стекла, который наносится на поверхность строительных материалов. Затем поверхность подвергается плазменному оплавлению для образования силикатного расплава, после чего на нее наносится слой стекломикрошариков размером 250−630 микрометров с помощью воздушной струи компрессора. Эта струя не только наносит микрошарики, но и одновременно охлаждает расплав, создавая прочное и высокоэффективное покрытие, отметили в ведомстве.

В отличие от существующих технологий, где материалы подвергаются обработке при высокой температуре, что снижает прочность сцепления, новая разработка обеспечивает более прочное соединение покрытия с поверхностью, благодаря использованию охлаждения воздушной струей. Это позволяет создать покрытие с высокой светоотражающей способностью, что в свою очередь повышает безопасность и энергоэффективность зданий.