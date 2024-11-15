Casio представила часы-калькулятор в легендарном дизайне

Casio представила три новых модели легендарных часов с калькулятором CA53 в США.

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Варианты CA53WB-8B (кремовый), CA53WB-1B (черный) и CA53WB-3B (сине-зеленый) вдохновлены дизайном первого калькулятора Casio Mini, выпущенного в 1972 году.

Новые модели оснащены ЖК-дисплеем с зелеными символами и защитой из смоляного стекла, а также классической клавиатурой с 16 кнопками, с помощью которой можно выполнять базовые математические операции — сложение, вычитание, умножение и деление.

Кроме калькулятора, клавиши позволяют управлять функциями часов: секундомером с точностью 1/100 секунды, будильником, а также двойным часовым поясом.

Точность часов составляет 15 секунд в месяц, а автоматический календарь рассчитан до 2099 года. Корпус имеет размеры 43.2 × 34.4 × 8.2 мм, устройство может работать до пяти лет от батареи CR2016.

Цена новых моделей составляет $35.95, что немного дороже классической модели CA53W-1, которая стоит $29.95, но на Amazon сейчас доступна за $21.92.