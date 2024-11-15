В Госдуме объяснили, почему россиянам не стоит пользоваться новыми сервисами Microsoft

Россиянам не стоит переходить на новые продукты американской корпорации Microsoft после закрытия старых приложений. Об этом РИА Новости сообщил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

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«Уверен, что российским пользователям будет проще удалить приложения Microsoft, которые скоро прекратят работу, и уже не переходить на новые продукты — как долго они будут доступны россиянам, и будут ли вообще, все равно остается открытым вопросом», — сказал парламентарий.

Немкин напомнил, что в этом году у американской корпорации произошло несколько сбоев, которые привели к критическим последствиям. В частности, в июле ряд банков, авиперевозчиков и компаний пожаловались на проблемы с работой сервисов Microsoft. Сбой затронул порядка 8,5 миллиона устройств, отметил депутат.

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13 ноября Microsoft сообщила, что с начала 2025 года компания прекращает поддержку приложений «Календарь», «Люди», «Почта Windows» и приложения Outlook. Возможность использовать на компьютере данные программы останется, но их функционал будет ограничен.

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