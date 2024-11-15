Геолог объяснила, почему Земля кажется плоской

С давних времён людям известно, что Земля — это шар. Но почему когда мы стоим, например, в парке, она нам не кажется круглой?

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По словам профессора геологии Келли Р. МакГрегор, всё дело в перспективе. Люди — это крошечные существа, которые живут на очень большой сфере. Средний рост взрослого человека — от 1,5 до 2 метров, а дети — ещё меньше. Ширина же Земли — около 12,8 миллионов метров.

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Когда мы стоим где-либо на Земле, то даже при росте 2 метра или выше не можем увидеть, что наша планета имеет сферическую форму.

Единственный способ увидеть изгиб Земли — пролететь более 10 км над её поверхностью.

Но даже из космоса видно, что Земля не совсем круглая. Её форма — слегка сплющенный сфероид, или эллипсоид. То есть она немного шире по экватору, чем в высоту.