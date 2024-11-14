Новые наушники с ИИ создали «звуковой пузырь» для идеальной слышимости

Ученые из Университета Вашингтона разработали наушники, которые позволяют создавать так называемый «звуковой пузырь». Это означает, что вы сможете чётко слышать собеседников рядом, не отвлекаясь от шума окружающего мира. Новая технология позволяет игнорировать звуки извне, даже если они громче тех, что внутри пузыря.

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Эти наушники используют искусственный интеллект для отслеживания и анализа звуков, поступающих с разных расстояний, в реальном времени, всего за 8 миллисекунд. Алгоритм помогает «выключать» внешние шумы, уменьшая их на 49 децибелов, при этом усиливая разговоры в пределах 1 метра вокруг пользователя.

Идея «звукового пузыря» может значительно улучшить качество жизни в шумных местах, таких как рестораны, офисы или другие многолюдные пространства. Например, в ресторане вы сможете чётко слышать собеседников, но одновременно уменьшить шум, исходящий от соседних столиков.

© Chen et al./Nature Electronics

Прототип устройства был создан на базе обычных наушников с системой активного шумоподавления. Учёные разместили наушники с шестью микрофонами и использовали нейросеть, чтобы обрабатывать звуки и точно определять расстояние до их источников.