Названы сроки запуска стандарта Wi-Fi 8

Wi-Fi 8, официально известный как IEEE 802.11bn Ultra High Reliability, планируется к запуску около 2028 года и будет нацелен на улучшение эффективности сети, а не на увеличение скорости передачи данных.

© Ferra.ru

Хотя Wi-Fi 8 сохраняет аналогичные спецификации пропускной способности по сравнению с Wi-Fi 7 — с максимальной теоретической скоростью 23 Гбит/с и использованием тех же четырёх частотных диапазонов (2, 4, 5 и 6 ГГц) и модуляции 4096 QAM, — он обещает более адаптивное и надёжное подключение, улучшая взаимодействие устройств с несколькими точками доступа.

По данным MediaTek, максимальная пропускная способность Wi-Fi 8 останется прежней, однако в реальных условиях скорости могут быть ниже. Вместо этого улучшения будут достигнуты благодаря передовым функциям, таким как координированное пространственное повторное использование, координированное формирование луча и динамическая работа подканалов. Эти изменения предназначены для уменьшения помех и перегрузок в плотных сетевых средах, обеспечивая плавное взаимодействие в насыщенных сетях, таких как умные дома и офисы.