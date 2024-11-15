Apple выпустила обновление Final Cut Pro 11 с функциями ИИ

Apple выпустила крупнейшее обновление для Final Cut Pro за последние годы. В новой версии программы Final Cut Pro 11 появились инструменты на базе искусственного интеллекта (ИИ) и новые возможности для работы с VR и AR-видео.

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Одной из главных новинок стала функция Magnetic Mask. Она позволяет автоматически выделять людей и другие движущиеся объекты, которые затем можно стилизовать или перемещать в другие места. Этот инструмент предлагает редакторам гибкость при настройке фонов и окружений, а также позволяет использовать его в сочетании с коррекцией цвета и видеоэффектами для точной настройки проекта.

Еще одной полезной функцией является Transcribe to Captions — инструмент для автоматического транскрибирования интервью и других аудио на временной шкале. Он анализирует звук и создает субтитры, избавляя от необходимости вручную вводить текст. Для этого используется специально обученная языковая модель Apple.

Также Final Cut Pro 11 теперь поддерживает редактирование видео в VR и AR. Пользователи смогут импортировать и редактировать такие видео прямо в программе, добавляя эффекты и выполняя цветовую коррекцию. Видео можно записывать с помощью iPhone 15 Pro, iPhone 16 или камеры Canon R7 с новым объективом RF-S 7.8mm F/4. Кроме того, можно просматривать проект в 3D-режиме через Apple Vision Pro.

Apple также представила Final Cut Pro для iPad, улучшив его совместимость с процессорами Apple Silicon и добавив улучшения для работы с цветом и контрастом. В новой версии программы также доступна съемка в компактном формате HEVC с поддержкой Apple Log, что сокращает нагрузку на память.