Недовольные решением Маска поддержать Трампа пользователи нашли замену  X

Пользователи X, которые выступают против избранного президента США Дональда Трампа, переходят на платформу Bluesky, поскольку Илон Маск участвовал в кампании республиканца и получил должность в его администрации. Об этом сообщает The Washington Post.

По данным издания, в основном на новую площадку переходят «либералы и те, кого разочаровал X». При этом, если раньше они уходили на Meta Threads*, которая принадлежит Марку Цукербергу, то теперь популярность приобрела Bluesky.

«За последние три месяца ее аудитория увеличилась более чем в два раза. А за восемь дней после выборов прирост составил более 1,25 миллиона пользователей, в результате чего их общее число превысило 15 миллионов. В среду она возглавила рейтинг Apple App Store. Из них около 8,5 миллионов вошли в систему в течение последнего месяца», — говорится в тексте.

В WP считают, что, если рост аудитории на Bluesky продолжится, то платформа может стать «левым ответом на все более правый X Маска». Среди тех, кто заявил о намерении перейти на новую площадку значатся член палаты представителей Александрия Окасио-Кортес, телеведущий Дон Лемон и ведущий MSNBC Крис Хейс. Также с X решила уйти британская The Guardian, однако на Bluesky она также переходит не стала.

Несмотря на все это, X продолжает оставаться лидером по количеству участников в своей категории, отметили в WP.

*деятельность Meta признана экстремистской и запрещена в России