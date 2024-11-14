В России резко подешевел топовый iPhone 16 Pro

Сентябрь 2024 года стал свидетелем выхода на рынок самого мощного смартфона Apple – iPhone 16 Pro. Изначально его стоимость в России составляла 170 тыс. рублей. Однако уже через месяц после релиза цена снизилась до 130 тыс. рублей. В последние дни распродажи 11.11 онлайн-магазины предлагают iPhone 16 Pro еще дешевле. Об этом сообщает Hi-Tech Mail.

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По данным портала, сейчас iPhone 16 Pro можно купить по цене от 105 до 115 тыс. рублей. Это говорит о том, что новейшие флагманы Apple подешевели более чем на 50 тыс. рублей или почти на 43%.

Как сообщает Hi-Tech Mail, до сих пор самым выгодным способом приобрести устройство является заказ из-за рубежа. Маркетплейсы предлагают последний айфон за 105 тыс. рублей. К этой стоимости необходимо добавить оплату пошлины, составляющую около 14 тыс. рублей. Даже с учетом этой дополнительной оплаты покупка будет выгодной.

iPhone 16 Pro обладает всеми необходимыми функциями: мощным набором камер с новым телеобъективом, батареей емкостью 3577 мАч, увеличенным до 6,3 дюйма экраном и новой кнопкой Camera Control.