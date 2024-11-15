Число пользователей Bluesky выросло на 1 млн за день

Число пользователей Bluesky выросло на 1 млн за один день на фоне того, что некоторые пользователи X, выступающие против избранного президента США Дональда Трампа, отказываются от использования платформы. Об этом сообщил портал The Verge.

По его данным, 14 ноября прирост числа пользователей стал "самым высоким за всю историю платформы" Bluesky и составил 1 млн человек. Как отмечается, соцсеть преодолела отметку в 16 млн зарегистрированных пользователей.

Владелец X Илон Маск с июля 2024 года активно поддерживает Трампа. Созданный Маском политический комитет America PAC выделил не менее $75 млн на финансирование кампании республиканского кандидата.

Избранный президент высоко оценил помощь миллиардера в ходе президентской гонки. Трамп объявил, что Маск вместе с бизнесменом Вивеком Рамасвами возглавят новое ведомство, которое будет заниматься повышением эффективности правительства и борьбой с бюрократией.

Трамп нанес на состоявшихся 5 ноября выборах поражение представительнице демократов Камале Харрис. Кроме того, республиканцам удалось взять под контроль Сенат Конгресса США. Инаугурация Трампа состоится 20 января 2025 года.