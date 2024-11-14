Ученые воссоздали лицо мужчины из культуры неолита Хуншань

Китайские исследователи из Института культурных реликвий и археологии провинции Ляонин и Школы археологии Университета Цзилинь восстановили в цифровом виде контуры лица и черты лица человека, жившего около 5000 лет назад.

© Институт культурных реликвий и археологии

Лицо мужчины возрастом 25–30 лет было воссоздано из относительно хорошо сохранившегося черепа, выкопанного из гробницы культуры Хуншань в Чаояне. Для этого использовались 3D-технологии и знания из антропологии, анатомии, информатики и искусства. Ученые определили пол и возраст, установили черты лица, включая цвет глаз, кожи и волос, сообщает Planet Today.

Антропологи помогли с контекстными знаниями о культурных маркерах и образе жизни людей эпохи неолита. Анатомы определили структуру черепа и другие детали лица. Перед визуализацией образа специалисты записали свыше 4 млн точек на черепе для обработки данных.

Ранее в 2024 году в Музее Хунань в Чанше археологи показали цифровое 3D-изображение безупречно сохранившейся мумии возрастом 2200 лет. А в сентябре специалисты представили реконструкцию лиц двух мужчин, живших в эпоху неолита.