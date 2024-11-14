В марсианском метеорите нашли следы воды

Около 11 миллионов лет назад в Марс врезался крупный астероид. Фрагменты пород разлетелись в космическое пространство, и один из них упал на Землю.

Значительно позднее его обнаружили ученые, но истинную природу раскрыли далеко не сразу. Долгое время метеорит хранился в запасниках. В 1931 году его обнаружили в одном из ящиков Университета Пердью (США) и назвали метеоритом Лафайет.

Это один из немногих метеоритов, непосредственно связанных с Марсом. Анализ показал, что некогда он взаимодействовал с жидкой водой.

В ходе нового исследования международная группа ученых определила возраст минералов, возникших при контакте с водой. Он составил 742 миллиона лет.

Ученые отметили, что в то время Марс, скорее всего, уже лишился рек, морей и океанов. Но вода могла возникнуть в результате таяния подповерхностного льда, или вечной мерзлоты. Таяние, вероятно, было вызвано магматической активностью, которая наблюдается на Марсе и сегодня, сообщает Geochemical Perspectives Letters.

Марсианские метеориты – важнейший материал для изучения геологии и истории Красной планеты. Ученые надеются получить больше данных после того, как на Землю будут доставлены образцы марсианской породы.

Ранее на Марсе нашли следы древней береговой линии. Она располагалась на равнине Утопия.