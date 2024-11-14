Представлен гаджет для превращения смартфона во флейту

На Kickstarter был представлен USB-аксессуар для смартфонов Zefiro, который выглядит как флеш-накопитель или миниатюрный вейп и позволяет имитировать на смартфоне игру на флейте. Об этом сообщает издание The Verge.

© Газета.Ru

Устройство разработано и представлено на Kickstarter итальянским стартапом Artinoise. На этапе сбора средств приобрести новинку можно за €22, что по курсу на 14 ноября равно примерно 2,3 тыс. руб. После завершения краудфандинговой кампании Zefiro подорожает до €42 (примерно 4,4 тыс. руб.). Поставки устройства запланированы на февраль 2025 года.

Zefiro является упрощенной версией продукта Artinoise Recorder, но сохраняет необходимые функции для игры, такие как выступы и датчики давления воздуха. С помощью сопутствующего мобильного приложения Zefiro, доступного для iOS и Android, пользователи могут имитировать звуки различных инструментов, настраивать положение и отзывчивость экранных кнопок, а также делиться своими композициями с друзьями.

Zefiro также работает как духовой MIDI-контроллер, но при этом стоит значительно дешевле аналогов.