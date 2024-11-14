В Китае обеспечили площадку для запуска Tianzhou-8

Южнокитайская провинция Хайнань обеспечила стартовую площадку и оборудование для запуска грузового космического корабля Tianzhou-8 к орбитальной станции Китая. Об этом сообщила газета «Хайнань жибао», передает ТАСС.

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Отмечается, что в соответствии с планом запуска проводят последнюю предстартовую проверку. На дату старта повлиял прошедший тайфун «Яги», который нанес ущерб зданиям и оборудованию на космодроме. Поэтому в график запусков внесли изменения.

Ранее в ноябре стало известно, что Китай планирует в ближайшие дни запустить космический грузовик Tianzhou-8 к околоземной орбитальной станции Tiangong. Аппарат выведет на орбиту ракета Long March-7, которую доставили на стартовую площадку космодрома Вэньчан островной провинции Хайнань в Южном Китае.

В том же месяце Центральное телевидение КНР сообщило, что китайская компания Zhongke Yuhang запустила ракету Kinetica-1 с 15 спутниками. В ходе пятого пуска носителя космические аппараты успешно вывели на орбиты.