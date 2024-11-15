Mac mini M4 оказался мощнее модели на чипе M2 Pro

Новый Mac mini с чипом M4 привлек внимание журналистов и блогеров, которые называют его одним из самых удачных устройств Apple за последнее время.

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За $599 (или $499 для студентов) этот компьютер демонстрирует впечатляющую производительность, особенно в сравнении с прошлыми моделями Mac mini.

Канал Max Tech провел тестирование, сравнив базовый Mac mini с 10-ядерным M4 и Mac mini на 12-ядерном M2 Pro стоимостью $1599. В многоядерных тестах Geekbench 6 оба устройства показали схожую производительность, а в одноядерных тестах M4 даже обогнал более дорогой чип.

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Однако в большинстве GPU-тестов Mac mini с M4 немного уступил версии с M2 Pro, за исключением Cinebench 2024, где новый процессор показал заметный отрыв.

При тестировании пиковая мощность GPU M4 составила около 22 Вт, что также говорит о его энергоэффективности. В рабочих задачах Mac mini с M4 показал себя отлично.