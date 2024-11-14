Астероид 2024 UQ обнаружили за два часа до столкновения с Землей

Ученые обнаружили небольшой астероид всего за два часа перед тем, как он сгорел в атмосфере Земли. Ему удалось обойти системы мониторинга, отслеживающие летящие к нашей планете небесные тела.

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Астероиду присвоили название 2024 UQ. Поскольку его диаметр не превышал 1 метра, он не представлял никакой угрозы.

22 октября астероид был замечен системой последнего предупреждения об ударе астероида о Землю (ATLAS). Это сеть из четырех телескопов на Гавайях, которые непрерывно сканируют небо в поисках движущихся объектов. Через два часа астероид сгорел в атмосфере над Тихим океаном.

Телескопы «заметили» астероид только после того, как он непосредственно приблизился к планете. Ученые пояснили, что ATLAS не смог вовремя идентифицировать тело, движущееся с высокой вероятностью столкновения, из-за того, что оно находилось вблизи границ двух смежных полей.

«К тому времени, когда астрометрические данные достигли систем мониторинга столкновения, столкновение уже произошло», – подчеркнули эксперты.

2024 UQ – третий объект, столкнувшийся с Землей в этом году. 2024 BX1 шириной около метра сгорел в январе над Берлином, 2024 RW1 взорвался в сентябре над Филиппинами.

Ученые разрабатывают не только технологии отслеживания астероидов, но и возможности перенаправить опасный для Земли объект в другом направлении. В 2022 году космический аппарат NASA врезался в двойную астероидную систему и отклонил с орбиты объект под названием Диморф. Скорость столкновения превышала 22 тысячи км/час.