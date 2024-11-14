В Белоруссии заблокировали LiveJournal

Министерство информации Белоруссии приняло решение о блокировке доступа к популярной платформе «Живой Журнал», известной также как LiveJournal. По состоянию на вечер 13 ноября пользователи не могли открыть сайт, на экране отображалась информация о том, что доступ к ресурсу ограничен на основании решения Мининформа. Об этом сообщает издание Telegraf.news.

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Причина блокировки не была официально объявлена, однако в Министерстве информации сослались на соответствующий закон «О средствах массовой информации».

Прежде, как пишет источник, Министерство информации потребовало убрать из продажи так называемую «деструктивную литературу», которая, по мнению ведомства, негативно влияет на духовно-нравственную сферу и национальную безопасность. Также сообщалось о продаже в крупных торговых сетях и интернет-магазинах изданий, искажающих правду и справедливость.

LiveJournal — это платформа для ведения онлайн-дневников, позволяющая пользователям публиковать свои записи, комментировать чужие, вести коллективные блоги, добавлять друзей и следить за их записями в ленте новостей. До конца 2016 года платформа подчинялась американским законам, однако с декабря 2016 года серверы были перенесены на территорию России и платформа стала принадлежать компании Rambler&Co.