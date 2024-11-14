Найдено самое древнее в мире «колесо»

Израильские археологи нашли несколько десятков камешков гальки в форме круга с отверстием в центре, которые представляют собой возможных прародителей колеса. Возраст находки оценивается в 12 тысяч лет. Соответствующее исследование было опубликовано в журнале PLOS ONE.

© PLOS ONE

Авторы исследования Талия Яшув и Леор Гросман из Еврейского университета в Иерусалиме отмечают, что ими были проанализированы более сотни перфорированных галек, которые были найдены в древнем поселении на севере Израиля, известном как «Нахаль-Эйн-Гев II».

Камни в виде пончика с отверстиями для вставки палочек в центре были своеобразным веретеном, облегчая прядение льна или шерсти. Команда ученых использовала 3D-сканирование для создания детализированных виртуальных моделей гальки, проведя точный анализ расположения отверстий и придя к выводу, что это именно приспособление для прядения, а не грузила для сетки или для ткацкого станка.

«В исследовании мы показали, как перфорированные гальки из NEG II предоставляют доказательства существования 12 000-летнего инструмента в форме колеса, встроенного в вращательный механизм. Поэтому мы предполагаем, что пряслица связаны с эволюцией последующих вращательных технологий и заложили механический принцип колеса и оси», - отмечается в документе.

© PLOS ONE

В свою очередь специалист по доисторическому текстилю Кэрол Шеваль подчеркнула, что это открытие не стоит считать самым древним свидетельством технологии, подобной колесу. Шеваль заключила, что «объекты, представленные в этой статье, вполне могут быть веретенообразными завитками; на самом деле, гипотеза не оригинальна, и были опубликованы другие подобные объекты, некоторые более древние», пишет «Московский комсомолец».

Ранее археологи из Управления древностей Израиля (IAA) обнаружили поселение возрастом около 5 тысяч лет во время раскопок неподалеку от города Бейт-Шемеш. Специалисты нашли следы большого общественного здания, которое, вероятно, служило местом для проведения ритуалов. В ходе раскопок во внутренних помещения сооружения было найдено 40 целых сосудов, произведенных еще в раннем бронзовом веке (3500—2100 лет до н.э.)