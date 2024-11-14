Apple обновила Logic Pro для Mac и iPad

Apple выпустила обновление для своего профессионального музыкального ПО Logic Pro, которое затронуло как версии для Mac, так и для iPad. Одним из самых значимых нововведений стал плагин Quantec Room Simulator, который дает возможность использовать звуки, близкие к тем, что предлагает аппаратное оборудование Quantec, известное своей точностью в моделировании реверберации.

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Об этом стало известно интернет-порталу «ИКС ТВ».

Этот плагин теперь доступен для обеих платформ и позволяет пользователям добавлять натуральную акустику в свои проекты, используя два варианта — Quantec QRS для создания естественной реверберации и Quantec Yardstick с усовершенствованными алгоритмами для более точной симуляции пространства.

Кроме того, версия для Mac получила улучшенную систему поиска плагинов, что позволит музыкантам быстрее находить нужные инструменты. Поиск стал более удобным: теперь можно искать плагины по части названия или категории, что существенно упрощает рабочий процесс.

Для пользователей iPad также были внесены изменения в Sound Browser и Sound Library. Теперь можно проще управлять своими сэмплами, добавлять новые папки и организовывать их по своему усмотрению. Это обновление сделает создание музыки более гибким и удобным, позволяя работать с аудио материалами без лишних сложностей.

В дополнение ко всему, Logic Pro получил новый звуковой пакет Modular Melodies, который включает в себя лупы и сэмплы, созданные с использованием аппаратных синтезаторов. Эти нововведения помогают расширить возможности программы для создания музыки как на Mac, так и на iPad.