Похоронную церемонию прервали из-за археологической находки

Похоронную церемонию в турецком городе Тарсус пришлось прервать из-за археологической находки, передает «360».

© Мир 24

Работники кладбища, готовившие место для захоронения, обнаружили в земле древний кувшин с монетами. О находке сообщили в полицию и местный исторический музей. Специалисты исследовали сосуд и его содержимое. Оказалось, что в нем когда-то спрятали около 1100 серебряных монет. Сотрудники музея намерены установить, к какому веку относится клад.

После того как археологи закончили работу на кладбище, похоронная церемония была возобновлена, пишет британский таблоид Daily Express.

Ранее в турецком городе Ван обнаружили базальтовую статую урартского периода. Изваяние выполнено из цельного блока и весит около тонны. Оно представляет собой фигуру с резным основанием, стилизованной головой, квадратным призматическим телом и неразличимыми чертами лица.