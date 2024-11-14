ZTE представила флагманскую линейку Red Magic 10 Pro

Компания ZTE анонсировала в Китае флагманскую линейку Red Magic 10 Pro, в которую вошли две модели: Red Magic 10 Pro и Red Magic 10 Pro+. Обе новинки базируются на новейшем чипсете Snapdragon 8 Elite, который набрал в AnTuTu 3 291 328 баллов.

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Red Magic 10 Pro и Red Magic 10 Pro+ обладают аналогичными характеристиками, за исключением аккумулятора.

Дисплей

Red Magic 10 Pro и Red Magic 10 Pro+ оснащены 6,85-дюймовым OLED-дисплеем BOE Q9+ с разрешением 2688×1216 пикселей, частотой обновления 144 Гц, частотой дискретизации до 960 Гц и 100% цветовым охватом DCI-P3. Пиковая яркость достигает 2000 нит, ШИМ – 2592 Гц. Под экраном находится ультратонкий оптический сканер отпечатков пальцев.

Процессор и система охлаждения

Смартфоны работают на 3-нм процессоре Snapdragon 8 Elite в тандеме с игровым чипом собственной разработки Red Core R3, который поддерживает сверхразрешение 2K+120FPS. Также здесь используется GPU Adreno 830, ОЗУ LPDDR5X Ultra и ПЗУ UFS 4.1 Pro.

Серия Red Magic 10 Pro – первая с композитным жидкометаллическим охлаждением, обладающим теплопроводностью 80 Вт/мК, что в 13 раз выше, чем у теплопроводящего геля. Новый высокоскоростной центробежный вентилятор «Hot Wheels» увеличил скорость воздушного потока на 10% до 23 000 об/мин. Площадь VC 3D ice-step увеличена на 18% и составляет 12 000 мм², площадь сверхпроводящей медной фольги достигает 5200 мм², а толщина графена под экраном увеличена на 30%.

Аккумуляторы

Red Magic 10 Pro+ оснащён кремниево-углеродным аккумулятором ёмкостью 7050 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт. Он может зарядиться от 0 до 50% всего за 11 минут, а от 0 до 100% – за 30 минут. Red Magic 10 Pro получил батарею ёмкостью 6500 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт.

Камеры

Оба смартфона оснащены основной камерой с тремя датчиками:

50 Мп главный датчик OmniVision OV50E40 размером 1/1,5 дюйма с диафрагмой f/1.88 и OIS;

50 Мп сверхширокоугольный объектив OmniVision OV50D (f/2.2) с углом обзора 120°;

2 Мп макро-камера OmniVision OV02F10.

Для селфи используется 16-мегапиксельный датчик OmniVision OV16A1Q.

Прочее

Смартфоны оснащены игровыми плечевыми клавишами с частотой отклика 520 Гц, линейным двигателем оси X 0815, стереодинамиками 1115 и многофункциональным NFC, поддерживающим карты доступа, карты городского автобуса и смарт-ключи для автомобилей BYD.

Также поддерживаются 5G NSA/SA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7 (802.11 be), Bluetooth 5.4, GPS (L1/L5), ГЛОНАСС, USB Type-C и разъём для наушников 3,5 мм. Размеры: 163,42×76,14×8,9 мм, вес – 229 граммов. В качестве ОС используется RedMagic OS 10.0 на базе Android 15.

Red Magic 10 GOLDEN SAGA Limited Edition

Производитель также выпустил лимитированную версию Red Magic 10 GOLDEN SAGA Limited Edition (24 ГБ + 1 ТБ) с золотым VC, золотым и серебряным воздуховодом, теплоотводом из углеродного волокна, защитой из сапфирового стекла, позолоченной кнопкой питания, позолоченным логотипом, эксклюзивными услугами персонального помощника, игровыми шкатулками и защитными комплектами.

Сроки выхода, цвета и цена

Телефоны доступны для заказа в Китае с сегодняшнего дня и поступят в продажу 18 ноября. Международная версия Red Magic 10 Pro будет анонсирована в декабре этого года.

Red Magic 10 Pro Dark Knight/Day Warrior (непрозрачные):

12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ – 4999 юаней ($693);

12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ – 5499 юаней ($763).

Red Magic 10 Pro Deuterium Front Transparent Dark Night/Silver Wing (прозрачные):

12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ – 5299 юаней ($735);

12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ – 5799 юаней ($804).

Red Magic 10 Pro+ Dark Knight/Day Warrior (непрозрачные):

16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ – 5999 юаней ($832);

24 ГБ ОЗУ и 1 ТБ ПЗУ – 7499 юаней ($1040).

Red Magic 10 Pro+ Deuterium Front Transparent Dark Night / Silver Wing (прозрачные):

16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ – 6299 юаней ($873).

Red Magic 10 GOLDEN SAGA Limited Edition:

24 ГБ ОЗУ и 1 ТБ ПЗУ – 9499 юаней ($1317).