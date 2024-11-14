В России разработали эффективный способ извлечения золота из руды

Новую технологию уже тестируют на одном из горно-металлургических комбинатов, который считается четвертым производителем золота в мире. Запатентованный метод хорош тем, что позволяет извлекать более 90 процентов золота из крайне сложного сырья.

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Речь идет о так называемых упорных рудах: в этих породах золото тонко вкраплено в минерал, что не позволяет извлекать свыше 80 процентов драгметалла традиционными способами. Усложняет работу наличие в составе руды углистого вещества: оно поглощает комплексы золота из раствора. В итоге драгметалл из такого сырья извлекается лишь частично, кроме того, особенности руды сильно удорожают процесс и делают его экономически невыгодным.

Ученые УрФУ взяли за основу известную технологию - кислотное выщелачивание, но проводят его в присутствии дополнительных интенсифицирующих реагентов. Это позволяет с высокой интенсивностью вскрывать упорные компоненты сырья, деактивировать соединения, снижающие извлечение драгметаллов. По словам руководителя лаборатории перспективных технологий комплексной переработки минерального и техногенного сырья цветных и черных металлов университета Дениса Рогожникова, помимо высокой эффективности у метода есть еще один плюс - экологичность: при переработке руды используются отходы бумажно-целлюлозного производства, а такие токсичные компоненты, как мышьяк и ртуть, утилизируются в безопасных формах.