Лавров рассказал о том, какая защита должна быть у интернета в России

В условиях гибридной войны Запада против России важно обеспечить использование интернета на алгоритмах, не подверженных внешним манипуляциям.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе приветствия к участникам IV Международного форума «СМИ и цифровые технологии перед вызовом информационного и исторического фальсификата».

«Важное значение имеет укрепление технологического суверенитета при обеспечении использования интернета на алгоритмах, не подверженных манипуляциям извне», — заявил он.

По словам Лаврова, одним из элементов гибридной войны Запада является дезинформационная кампания, которая включает в себя фальсификацию истории, демонизацию оппонента и подмену понятий. Он добавил, что данный инструментарий используется при помощи цифровых технологий.

Глава МИД РФ отметил, что Россия со своей стороны может объединить усилия других государств, которые отвергают агрессивное вмешательство в международное и национальное информационное пространство. Ориентиром для этого может послужить разработка Кодекса этики в сфере искусственного интеллекта.

В начале ноября, накануне Дня распродаж, наблюдался значительный рост веб-атак на интернет-магазины. С 4 ноября количество атак увеличилось в четыре раза по сравнению с предыдущей неделей, достигнув 30-40 тыс. атак в час.