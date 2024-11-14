Apple выпустит ИИ-планшет для управления умным домом

Apple, по сообщениям, разрабатывает новый дисплей для умного дома. Ожидается, что устройство появится в продаже до марта 2025 года и будет выполнять роль централизованного хаба для управления устройствами, совместимыми с HomeKit, такими как освещение, камеры, термостаты и другие.

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Девайс с экраном размером 6 дюймов, напоминающий iPad, будет оснащен толстыми рамками, встроенной камерой, динамиками и аккумулятором, для первоначальной настройки потребуется iPhone.

Как сообщает Марк Гурман из Bloomberg, дисплей можно будет установить на стену, поставить на стол с подставкой. Устройство будет поддерживать голосовые команды Siri с Apple Intelligence, позволяя легко управлять умным домом. Также предполагается, что дисплей будет оснащен датчиками для определения расстояния до пользователя и адаптации контента в зависимости от его положения, а также поддерживать функцию Handoff для «бесшовного продолжения задач на разных устройствах».

Apple пока не подтвердила эти сведения.